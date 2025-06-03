Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отправился с визитом в Пакистан

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин отправился с первым в истории официальным визитом в Исламскую Республику Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, глава белорусского оборонного ведомства проведет ряд встреч и переговоров с представителями военного и политического руководства страны.

«Планируется, что <...> визит позволит не только придать импульс реализации двусторонних проектов в военной сфере, но и будет способствовать развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере с учетом особой роли армии в обществе и экономике Пакистана», - говорится в сообщении пресс-службы.