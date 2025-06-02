Последнее обновление: 02.06.2025 18:54

Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты после саммита "Бухарестской девятки"

Во время саммита "Бухарестской девятки" и стран Северной Европы, который состоялся сегодня в Вильнюсе, принято решение о выделении Украине очередных пакетов помощи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита.

"Сегодня мы договорились с нашими партнерами о нескольких совместных решениях, которые укрепят нашу безопасность и даже больше. Спасибо каждому из вас за готовность помочь. Будут новые оборонные пакеты, будут новые инвестиции в украинское производство оружия, особенно беспилотников", - сказал Зеленский, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что Украина может производить гораздо больше оружия. При этом партнеры, по его словам, за счет инвестиций в украинский ВПК "получат приоритетный доступ к пополнению своих арсеналов после этой войны".



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