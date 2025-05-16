Минфин США снял ограничения на нефтяные услуги по проектам КТК и Тенгизшевройл

Министерство финансов США опубликовало разрешение на предоставление нефтесервисных услуг в рамках проектов Каспийского трубопроводного консорциума и Тенгизшевройл. Об этом говорится в генеральной лицензии.

«Все транзакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года («Запрет на нефтяные услуги»), которые связаны с проектами Каспийского трубопроводного консорциума или Тенгизшевройл, разрешаются», - говорится в официальном документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Ранее генеральный директор КТК сообщил о завершении восстановительных работ на нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», передает Kazinform.

«Тенгизшевройл» - оператор самого глубокого в мире нефтяного месторождения-супергиганта Тенгиз в Атырауской области в Казахстане.

Протяженность Каспийского магистрального нефтепровода составляет 1,5 тыс. км, по КТК транспортируется более двух третей всей казахстанской нефти, поставляемой на экспорт.