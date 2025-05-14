Последнее обновление: 14.05.2025 17:57

Совет Европы принял решение по спецтрибуналу в отношении РФ

Комитет министров Совета Европы 14 мая запустил юридическую процедуру по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Ранее Украина передала лидерам организации письмо об этом.

"Комитет министров Совета Европы подтвердил свою непоколебимую приверженность Украине на ее пути к справедливости и восстановлению, начав процесс создания Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии", – говорится в сообщении Совета Европы.

На заседании министры также поручили генеральному секретарю Алену Берсе возглавить процесс создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии в рамках Совета Европы на основе соглашения с Украиной.

Комитет также подчеркивает важность усиления поддержки Украины в продолжающейся войне. Для этого продолжится реализация плана "Устойчивость, восстановление и реконструкция 2023-2026".

Ранее принятый план позволяет Украине двигаться дальше по пути к вступлению в ЕС, подчеркивается в заявлении.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас надеется на первые решения трибунала уже в 2026 году.

Следует отметить, что подсудимыми в рамках трибунала за преступление агрессии России против Украины будут не только руководители РФ.

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