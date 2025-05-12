Рабочая партия Курдистана решила прекратить деятельность

Рабочая партия Курдистана (РПК) решила прекратить деятельность. Об этом сообщает Rudaw.

"12-й съезд Конгресса РПК решил распустить организационные структуры РПК и прекратить вооруженную борьбу", - говорится в заявлении.

В конце февраля основатель РПК Абдулла Оджалан, который отбывает пожизненное тюремное заключение в Турции, призвал организацию сложить оружие и прекратить свою деятельность. Он отмечал, что роспуск организации необходим, так как она возникла в 20-м веке - в "период интенсивного насилия, двумя мировыми войнами, ростом и крахом реального социализма, "холодной войны" и отрицания курдской идентичности". Оджалан считает, что ситуация изменилась, и РПК "достигла конца своего срока существования, поэтому ее роспуск необходим".

В начале марта РПК объявила о прекращении огня в одностороннем порядке.

РПК была основана в 1978 году для отстаивания прав курдского населения в Турции. Власти Турции считают ее террористической организацией.