Эстония вводит визовый режим для владельцев диппаспортов Грузии

Правительство Эстонии приняло решение ввести визовый режим для граждан Грузии, обладающих дипломатическими и служебными паспортами.

Решение одобрено 8 мая и является частью общеевропейской линии, направленной на демонстрацию политического давления на грузинские власти.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Eesti 200) подчеркнул, что этот шаг сигнализирует о неприятии репрессий со стороны правящей партии "Грузинская мечта" в отношении гражданского общества, протестующих и журналистов. Также он отметил безнаказанность полиции и давление на свободу слова в Грузии.

Кроме того, как сообщил Цахкна, в ЕС обсуждается возможность пересмотра безвизового режима с Грузией для обладателей биометрических паспортов, пишут эстонские СМИ.

На сегодня Эстония уже установила запрет на въезд в страну для 83 граждан Грузии. Среди них и премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, который накануне был избран новым председателем правящей партии "Грузинская мечта". Ранее представители этой партии говорили, что санкции, которые вводят против граждан Грузии Эстония и другие страны Балтии, "ничего не значат".