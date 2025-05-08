ЕС выделил Украине €1 млрд транша макрофинансовой помощи

Европейская комиссия выплатила четвертый транш макрофинансовой помощи Украине в размере €1 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration ("Чрезвычайный кредит на поддержку Украины") – ERA.

"ЕС продолжает поддерживать Украину в политическом, финансовом, экономическом и военном плане. Сегодня мы выделяем еще €1 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration на сумму €45 млрд - четвертую выплату в этом году. Это помимо €6 млрд, уже предоставленных Киеву в 2025 году, а еще €12,1 млрд будут выделены позднее в нынешнем году", - сообщил член ЕК по экономике Валдис Домбровскис.

Еврокомиссар добавил, что "эти кредиты должны быть погашены за счет доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС".