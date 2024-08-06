Последнее обновление: 06.08.2024 17:12

ЕС официально одобрил предоставление Украине €4,2 млрд макрофина

Совет Евросоюза во вторник одобрил выделение €4,2 млрд макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и займов в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщило во вторник председательство Венгрии в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

Отмечено, что решение приняли по письменной процедуре.

"...Совет сегодня принял имплементационное решение, позволяя осуществить первый платеж в размере почти €4,2 млрд в рамках Ukraine Facility.

Это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Совета ЕС отметили, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в украинском плане реформ (Ukraine Plan), для получения средств.

Эти реформы охватывают управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование.

Совет ЕС также подчеркнул важность скорейшего выделения средств, учитывая сложную финансовую ситуацию в Украине.

В Украинском плане изложены намерения Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.

В мае 2024 года Совет ЕС пришел к выводу, что Украинский план соответствует предпосылкам, необходимым для получения Украиной до €50 миллиардов поддержки в рамках Ukraine Facility.

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