Последнее обновление: 05.05.2025 13:55

Генконсульство Беларуси откроется в Алматы

Генконсульство Беларуси откроется в Алматы. Такая информация содержится в постановлении Совмина № 247 от 2 мая 2025 г.

«Открыть до 1 января 2026 г. Генеральное консульство Республики Беларусь в Алматы (Республика Казахстан)», - говорится в документе.

Минфину поручено профинансировать его открытие и содержание в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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