ФРС отменила антикриптовалютные рекомендации для банков

Федеральная резервная система США (ФРС) отменила рекомендации, которые сдерживали банки от работы с цифровыми активами.

Согласно заявлению, регулятор перестанет требовать предварительное уведомление от финансовых учреждений о планах или текущих операциях с криптовалютами.

Любые действия, связанные с цифровыми активами, будут контролироваться в рамках обычного надзорного процесса ФРС.

Это решение касается и введенного в 2023 году руководства, касающегося стейблкоинов. Первоначально в документе указывалось, что такие активы связаны с рисками, влияющими на финансовую стабильность страны.

ФРС, FDIC и OCC также отказались от двух рекомендаций 2023 года, в которых предостерегали от мошенничества, связанного с цифровыми активами. В отозванных совместных заявлениях говорилось, что неясные или вводящие в заблуждение данные криптокомпаний могут нанести вред как частным, так и институциональным инвесторам.

Напомним, в январе 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла банкам возможность хранения цифровых активов.

В марте FDIC разрешила курируемым финансовым учреждениям вести «связанную с криптовалютами деятельность» без необходимости в предварительном согласии ведомства.