В ФРС заявили о возможном ослаблении криптовалютных ограничений для банков

В будущем учреждениям могут «ослабить» требования, связанные с цифровыми активами. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Чиновник упомянул «волну неудач и мошенничества» в секторе в последние годы, но отметил переход индустрии в сторону «мейнстрима».

«Мы придерживались довольно консервативной точки зрения. Другие регуляторы занимали еще более строгую позицию касательно рекомендаций и правил, которые вводили для банков. Я думаю, что произойдет некоторое ослабление», - пояснил Пауэлл.

По его словам, ФРС намерена поощрять инновации, но не подвергать потребителей рискам и не подрывать надежность и устойчивость учреждений.

Пауэлл назвал «положительными» последние инициативы законодателей в отношении стейблкоинов.

«Подобный продукт способен получить широкую популярность и должен содержать типичные меры защиты потребителей и прозрачность», - подчеркнул он.

Сформированная Трампом в январе рабочая группа по рынкам цифровых активов обозначила в числе приоритетов разработку регуляторной основы для стейблкоинов.

В апреле Комитет Палаты представителей США по финансовым услугам принял рамочный законопроект STABLE Act о надзоре над эмитентами «стабильных монет», который теперь отправится на голосование в Конгресс.

В свою очередь банковский комитет Сената США 13 марта одобрил альтернативный документ GENIUS Act.