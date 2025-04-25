Последнее обновление: 25.04.2025 17:13

В Беларуси в 2025 году планируют внести поправки в закон "Об охране труда"

Министерство труда и соцзащиты в 2025 году планирует внести поправки в закон "Об охране труда". Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.

По его словам, закон будет включать вопросы управления, организации и полномочий.

В частности, законопроект уточнит полномочия управляющих компаний (например, в холдингах) в сфере охраны труда. Появится четкое регулирование, как распределяется ответственность между головной организацией и подконтрольными структурами.

Предполагается усиление системы управления охраной труда.

Обновится терминология – закон приведет определения в соответствие с современными реалиями.

Утверждается, что акцент будет сделан на профилактику нарушений, а не только на наказания.

Предполагается включить отдельную статью, где будут уточнены обязанности нанимателя и работника в отношении охраны труда дистанционных работников.

Чиновник заверил, что цель изменений – не ужесточение, а предупреждение рисков.

В рабочую группу по подготовке изменений в закон вошли представители бизнеса, профсоюзов и госорганов, чтобы "учесть интересы всех сторон".

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