В Беларуси утвердили 2 профстандарта в области ИТ, телекоммуникаций и почтовой деятельности

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 116 от 30 декабря 2024 г. утверждены 2 профстандарта, относящиеся к деятельности в области информационных технологий, телекоммуникаций, почтовой деятельности.

Согласно документу, утверждены следующие профстандарты: специалист по маркетингу телекоммуникационных услуг; техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрооборудования объектов телекоммуникаций.

Утвержденные профессиональные стандарты содержат характеристики трудовых функций для:

должностей служащих «Специалист по маркетингу телекоммуникационных услуг» (код должности служащего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 2431-006), «Электромеханик связи» (код должности служащего – 3522-003); «Инженер по ремонту и обслуживанию электропитающих установок связи» (код должности служащего – 2151-017);

профессии рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок» (3-7 разряды) (код профессии рабочего – 7412-079).

Одновременно постановлением исключены квалификационные характеристики должностей служащих «Инженер по ремонту и обслуживанию электропитающих установок связи», «Специалист по маркетингу телекоммуникационных услуг» и «Электромеханик связи», содержащиеся в выпуске 16 Единого квалификационного справочника должностей служащих «Должности служащих, занятых предоставлением услуг в области телекоммуникаций и почтовой деятельности», и тарифно-квалификационная характеристика профессии рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок», содержащаяся в выпуске 54 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих «Работы и профессии рабочих связи», с учетом того, что профессиональный стандарт является аналогом квалификационной (тарифно-квалификационной) характеристики.

Постановление вступило в силу 9 марта 2025 г.