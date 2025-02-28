В Беларуси уточнены вопросы предоставления дополнительных отпусков некоторым работникам

Постановлением Совета министров № 110 от 25 февраля 2025 г. скорректировано постановление от 19 января 2008 г. № 73 «О дополнительных отпусках за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и особый характер работы».

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, правовым актом, в частности, предусмотрено:

уточнение вопросов предоставления компенсации в виде дополнительного отпуска работникам, выполняющим водолазные работы (спуски). Такой отпуск будет составлять от 1 до 14 дней в зависимости от часов водолазной работы (спусков);

установление порядка предоставления работникам дополнительного отпуска за особый характер работы, если они на дату предоставления трудового отпуска не отработали весь рабочий год. Продолжительность данного отпуска будет соответствовать количеству выполненной работы (налета часов, часов водолазных работ (спусков), месяцев пребывания, количества парашютных прыжков) на дату предоставления отпуска.

Постановление вступило в силу 28 февраля 2025 г.