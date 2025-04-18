Минэкономики Украины обнародовало текст меморандума по соглашению о недрах с США

Министерство экономики Украины обнародовало текст меморандума с США по соглашению о недрах.

В комментарии ведомство отмечает, что соглашение будет открывать возможности для крупных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов.

Кроме того, он подтверждает стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину.

Также, согласно тексту меморандума, две страны признают вклад, который Украина внесла в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.

Кроме того, документ предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные с вступлением в ЕС или связанные с соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами, то есть работа над соглашением не может вызывать конфликты для евроинтеграционного пути Украины.

Ожидается, что 21 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится в Вашингтоне с министром финансов США для завершения технических дискуссий о создании инвестфонда в рамках соглашения о минералах.

Планируется, что переговорные группы будут докладывать о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года, чтобы завершить дискуссии к этой дате и скорее подписать соглашение.

Меморандум подписан в рамках переговорного процесса, который проходит в соответствии с распоряжением правительства от 11 апреля 2025 г. № 333-р.