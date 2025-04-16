Сейм Латвии поддержал выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Латвийский Сейм в среду, 15 апреля, в окончательном чтении принял закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин.

Закон рассматривали в срочном порядке, то есть в двух чтениях, сообщил LSM+.

Планируется, что Министерство иностранных дел Латвии с министерствами иностранных дел Литвы и Эстонии будет координировать подачу документов о выходе государствам-участникам, генсекретарю ООН и и Совету Безопасности ООН.

Министерство обороны в середине марта предложило Латвии выйти из Оттавской конвенции вместе с Эстонией, Литвой и Польшей, учитывая изменившуюся ситуацию в сфере безопасности региона.

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была подписана 3 декабря 1997 года в Оттаве. Она вступила в силу 1 марта 1999 года. К документу присоединились 164 государства, но среди них нет ни одного из ведущих производителей и пользователей таких мин - Израиля, Индии, КНР, Пакистана, России, США и других.