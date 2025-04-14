Будущий канцлер ФРГ поддерживает передачу Taurus Украине с согласия союзников

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц высказался в пользу поставок Украине крылатых дальнобойных ракет Taurus.

Мерц в интервью немецким СМИ высказался в пользу поставок Украине Taurus в контексте того, что украинская армия должна выйти из оборонительной позиции.

"Я всегда говорил, что сделал бы это, но только при условии согласования с европейскими партнерами", – заявил он.

По его словам, это обусловлено тем, что "в случае дальнейших российских атак Украина должна иметь возможность уничтожить важнейшее сухопутное сообщение между Россией и Крымом".

Мерц уверен – это был бы один из способов "наконец поставить эту страну (Россию – прим.) в стратегически сложное положение".

При этом Мерц отметил, что отдельные страны, в частности европейские, уже поставляют Киеву крылатые ракеты и привел в пример Великобританию и Францию.

Будущий немецкий канцлер считает, что поставки должны пройти согласование и, если это будет сделано, "Германия должна принять участие в них".

Перед выборами 23 февраля Мерц заявлял о намерении изменить политику Берлина в отношении поставок Вооруженным Силам Украины дальнобойных ракет Taurus.

В то же время действующий канцлер Олаф Шольц последовательно выступал против передачи крылатых ракет Украине.