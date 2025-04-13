ЕБРР предоставит Украине €50 млн на жилье для переселенцев

Украина получит €50 млн от Банка развития Совета Европы (ЕБРР) на финансирование программы льготной ипотеки для семей внутренне перемещенных лиц. Об этом в Facebook сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

«Министерство развития подпишет рамочное соглашение на €50 млн с Банком развития Совета Европы (DBDB) для финансирования программы льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц. Эти средства позволят обеспечить около 1100 семей вынужденных переселенцев доступным жильем в течение 2025 года», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Это второй этап сотрудничества между Украиной и ЦЕБ в рамках проекта «Жилье для внутренне перемещенных лиц». Соглашение открывает возможности для дальнейшего масштабирования программы.

По данным министерства, заемщики из числа переселенцев могут получить жилищные кредиты по постоянной ставке 3% годовых на срок до 30 лет с минимальным первоначальным взносом в размере 6% от стоимости выбранного ими жилья.

Программа реализуется Министерством развития общин и территорий в партнерстве с Государственным агентством молодежного жилья. Соглашение готовит украинская делегация, утвержденное президентом Владимиром Зеленским.

В рамках госпрограммы eRecovery были проведены выплаты для первых 100 семей, которые обратились за компенсацией за разрушенное жилье путем восстановления на собственном участке.