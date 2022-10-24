Последнее обновление: 24.10.2022 17:46

ЕБРР выделит Украине до $3-х млрд до конца 2023 года

Европейский банк реконструкции и развития выделит до $3 млрд в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.

По данным ЕБРР, что с начала войны в Украине было выделено более $1 млрд финансовой помощи, и эту цифру планируется утроить до конца 2023 года.

«Основное внимание будет уделено поддержке «реальной» экономики – энергетической и продовольственной безопасности, восстановлению железнодорожной инфраструктуры и поддержке фармацевтической промышленности», - говорится в пресс-релизе ЕБРР, который цитирует Укринформ.

В сентябре в ЕБРР заявили, что дополнительно выделят Укрзализныце $98,5 млон в поддержку ликвидности.



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