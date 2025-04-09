Банк развития Беларуси может выдавать гарантии банкам при софинансировании инвестпроектов

Банк развития может выдавать банковский гарантии банкам при софинансировании юрлиц в целях реализации инвестпроектов. Об этом говорится в постановлении Совмина и Нацбанка № 205/13 от 8 апреля 2025 года.

Согласно документу, лимит выдаваемых ОАО «Банк развития Республики Беларусь» банковских гарантий на цели оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства установлен в размере 10 млн рублей.

При этом лимит выдаваемых банковских гарантий, предоставляемых банкам при их участии в софинансировании юрлиц в целях реализации инвестиционных проектов, установлен в размере 15 млн рублей в эквиваленте.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.