В Беларуси введут единый порядок оценки кредитоспособности граждан

В Беларуси с 1 марта 2025 года банки, лизинговые и микрофинансовые организации (финансовые организации) при заключении договоров с гражданами будут оценивать их кредитоспособность (платежеспособность), используя одинаковые подходы. Об этом говорится в постановлении правления Нацбанка № 221 от 22 июля 2024 г.

Как сообщает пресс-служба регулятора, финансовые организации должны будут использовать показатель долговой нагрузки при оценке платежеспособности граждан при заключении с ними договоров лизинга и микрозайма. Указанный показатель, как и при предоставлении кредитов, не должен превышать 40%. При оценке платежеспособности при заключении договора лизинга жилого помещения будет использоваться показатель финансового покрытия, его размер не должен превышать 90%.

Кроме того, предусмотрено, что финансовые организации при оценке кредитоспособности (платежеспособности) должны будут сравнивать доход гражданина, оставшийся после уплаты всех платежей, с размером бюджета прожиточного минимума. Если доход окажется меньше бюджета прожиточного минимума, то это означает, что финансирование предоставляется с превышением показателя долговой нагрузки.

В этом случае, а также в иных случаях при принятии решения о финансировании гражданина с превышением размера показателя долговой нагрузки, показателя обеспеченности кредита, показателя финансового покрытия гражданин должен быть проинформирован об этом превышении.

Постановлением также предусмотрено, что при заключении договора микрозайма под залог движимого имущества на сумму до 10 базовых величин показатель долговой нагрузки может не рассчитываться.