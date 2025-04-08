Беларусь и Казахстан обсуждают военное сотрудничество в сфере инженерного обеспечения

8 апреля в Минске состоялось совещание по вопросам сотрудничества в сфере инженерного обеспечения между представителями военной делегации Казахстана и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

«На встрече рассмотрены вопросы фортификационного оборудования позиций и пунктов управления, маскировки и имитации войск, современные методы и средства ведения инженерной разведки и разминирования местности, в том числе с использованием робототехнических комплексов и БЛА, а также другие вопросы инженерного обеспечения», - говорится в сообщении ведомства.