Последнее обновление: 08.04.2025 18:00

Беларусь и Казахстан обсуждают военное сотрудничество в сфере инженерного обеспечения

8 апреля в Минске состоялось совещание по вопросам сотрудничества в сфере инженерного обеспечения между представителями военной делегации Казахстана и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

«На встрече рассмотрены вопросы фортификационного оборудования позиций и пунктов управления, маскировки и имитации войск, современные методы и средства ведения инженерной разведки и разминирования местности, в том числе с использованием робототехнических комплексов и БЛА, а также другие вопросы инженерного обеспечения», - говорится в сообщении ведомства.

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