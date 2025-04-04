Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Юн Сок Еля

Конституционный суд Южной Кореи в пятницу поддержал импичмент президента Юн Сок Еля, отстранив его от должности из-за кратковременного введения военного положения в декабре. Об этом сообщает Yonhap.

Приговор был зачитан исполняющим обязанности главы суда Мун Хен Бэ и вступил в силу немедленно.

Теперь властям Южной Кореи необходимо в течение 60 дней провести внеочередные президентские выборы. Ожидается, что они состоятся 3 июня.

Юн Сок Ель отрицает все обвинения.

"Я искренне сожалею, что не смог оправдать ваши ожидания", - сказал Юн после оглашения вердикта суда.

Внеочередные выборы в Южной Корее должны пройти в течение 60 дней. Как отмечает Yonhap, они могут состояться 3 июня.

В декабре 2024 года Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге глава государства согласился отменить свое распоряжение.

После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента.