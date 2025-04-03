Последнее обновление: 03.04.2025 13:51

Дания выделит Украине $970 млн на средства ПВО, артиллерию и ВВС

Дания предоставит Украине двадцать пятый по счету пакет помощи на сумму 6,7 млрд крон ($970 млн) на период 2025-2027 годов. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны королевства.

Согласно информации, деньги будут направлены на закупку средств противовоздушной обороны, артиллерии и на поддержку ВВС Украины.

"25-м пакетом пожертвований мы подчеркиваем нашу поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен выразил надежду, что помощь Дании "сможет вдохновить других союзников оказать еще большую поддержку", так как "безопасность Украины имеет решающее значение для будущего всей Европы".

С февраля 2022 года Дания выделила около €7,45 млрд на военную помощь Украине. Еще около €853 млн было передано на гражданские цели.

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