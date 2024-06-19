Последнее обновление: 19.06.2024 13:16

Дания выделила $170 млн украинской оборонной промышленности

Правительство Дании выделило $170 млн на поддержку украинских оружейников, что позволит быстрее закрыть потребности ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минстратегпрома Украины.

"Вчера Дания анонсировала расширение поддержки украинских оружейников еще на 1,2 млрд датских крон - около $170 млн", - говорится в сообщении.

Новый, уже девятнадцатый пакет помощи от Дании дает возможность использовать $170 млн таким образом, чтобы можно было быстро закрыть потребности украинского войска. Механизм реализации этой помощи на прошлой неделе был согласован на заседании Рамштайн и зафиксирован в меморандуме, который подписали Минстратегпром и Минобороны с датским МО.

Ожидается, что первая закупка будет начата уже летом.



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