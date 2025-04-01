Последнее обновление: 01.04.2025 18:00

Минфин утвердил новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгметаллы

Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщает Минфин, с 1 апреля 2025 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br306,37 (ранее Br284,98), серебро – Br3,35 (ранее Br3,10), платина – Br97,74 (ранее Br94,24); палладий – Br96,28 (ранее Br91,36); родий – Br559,94 (ранее Br485,73), рутений – Br63,89 (ранее Br49,86); иридий – Br422,62 (ранее Br428,67), осмий – Br39,31 (ранее Br39,87).

Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.

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