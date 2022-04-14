Минфин Беларуси повысил скупочные цены на драгметаллы

Минфин Беларуси постановлением №18 от 7 апреля 2022 года повысил цены на скупку драгметаллов в изделиях и ломе у населения.

С 14 апреля цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br62,82 (ранее Br53,74); 500 – Br83,76 (ранее Br71,65); 583, 585 – Br98,00 (ранее Br83,83); 750 – Br125,64 (ранее Br107,48); 900 – Br150,77 (ранее Br128,97); 916 – Br153,45 (ранее Br131,26); 950 – Br159,14 (ранее Br136,14); 958 – Br160,48 (ранее Br137,28);

платина – 950 – Br81,61 (ранее Br76,88);

серебро – 750 – Br1,61 (ранее Br1,36); 800 – Br1,72 (ранее Br1,45); 875 – Br1,88 (ранее Br1,58); 916 – Br1,97 (ранее Br1,66); 925 – Br1,99 (ранее Br1,67); 960 – Br2,06 (ранее Br1,74).