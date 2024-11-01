Минфин утвердил новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгметаллы

Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 ноября 2024 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br288,93 (ранее Br267,18), серебро – Br3,49 (ранее Br3,13), платина – Br104,52 (ранее Br99,87); палладий – Br118,04 (ранее Br102,28); родий – Br491,42 (ранее Br491,73), рутений – Br52,04 (ранее Br46,93); иридий – Br483,86 (ранее Br476,85), осмий – Br41,62 (ранее Br40,37).

Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.