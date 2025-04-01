Последнее обновление: 01.04.2025 18:00

Трамп снова пригрозил России тарифами, если Путин "не выполнит работу"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет увидеть, как лидер России Владимир Путин "заключит сделку", чтобы прекратить войну в Украине, вновь заявив, что при необходимости он введет вторичные тарифы на российскую нефть. Об этом Трамп сказал в понедельник в Белом доме, его цитирует CNN.

Глава Белого дома отметил, что он хочет, чтобы Путин заключил соглашение, "чтобы мы остановили убийства российских солдат, украинских солдат и других людей".

"Я хочу быть уверенным, что он (Путин) доведет дело до конца, и я думаю, что он это сделает. Я не хочу идти на вторичные тарифы по его нефти. Но я думаю, знаете, это то, что я сделал бы, если бы считал, что он не выполняет свою работу. Я сделал это с Венесуэлой", – сказал Дональд Трамп.

На выходных Трамп сказал в интервью NBC News, что если Россия не согласится пойти на соглашение о прекращении огня, то он введет вторичные тарифы на российскую нефть.

Трамп также заявил, что для России существует "психологический дедлайн " того, когда она должна дать согласие на полное прекращение огня в Украине.



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