Трамп установил Путину "психологический дедлайн" для прекращения огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что для России существует "психологический дедлайн" того, когда она должна дать согласие на полное прекращение огня в Украине. Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами в своем самолете, трансляцию вели американские СМИ.

У Трампа спросили, есть ли крайний срок, когда Россия должна согласиться на соглашение о прекращении огня.

"Это психологический дедлайн", – сказал в ответ президент США.

"Если я буду считать, что они нас обманывают, я не буду этому рад", – добавил он.

В ответ на вопрос, не считает ли он, что Россия сейчас медлит, Трамп сказал, что не знает. "Я не думаю, я думаю, он (Путин) хочет заключить сделку", – заявил американский президент.

В воскресенье Трамп сказал NBC News, что он "очень зол, разъярен " на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине. Он также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.

Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб, после встречи с Трампом во Флориде в субботу, предложил установить 20 апреля крайним сроком, чтобы Россия согласилась на прекращение боевых действий, прежде чем вводить новые меры давления на нее.