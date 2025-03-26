Минобороны Украины разрешило использовать в войсках беспилотник «Хищная птица»

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило применение в подразделениях Сил обороны беспилотного авиационного комплекса украинского производства «Хищная птица». Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на Главное управление обеспечения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Инженеры создавали БПЛА «Хищная птица» с учетом анализа применения беспилотников в боевых действиях.

«Хищная птица» уже доказала свою эффективность при уничтожении бронетехники и укрепленных огневых позиций противника. Коптеры этого комплекса обладают повышенной устойчивостью к работе под воздействием средств радиоэлектронной борьбы противника.

Украинские «Хищные птицы» имеют рамки разных размеров. Коптеры несут боевую нагрузку, достаточную для уничтожения танка, бронетранспортера, самоходной артиллерийской установки, укрепленного блиндажа и т.д.

«Хищные птицы» могут эффективно работать в разных погодных условиях, днем и ночью.