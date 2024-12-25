Минобороны допустило к поставке в ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Щедрик"

Министерство обороны Украины допустило к поставке подразделениям Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Комплекс состоит из станции управления и дистанционно управляемых летательных аппаратов. Беспилотники оснащаются бесшумными электрическими двигателями и повышенной устойчивостью к воздействию радиоэлектронных помех, отметили в Минобороны.

Летательные аппараты "Щедрика" могут выполнять задания во время сильного ветра, в мороз и жару.

"Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодоступной высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника", – рассказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.