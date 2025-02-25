Последнее обновление: 25.02.2025 17:49

Минобороны Украины одобрило использование в войсках высокоскоростной FPV-дрон "Ведьмак"

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Ведьмак". Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Высокоскоростные FPV-дроны этого комплекса способны догнать любую колесную технику.

"Ведьмака" производят на украинском предприятии. Комплекс создан на основе боевого опыта украинских военнослужащих. Большинство компонентов – отечественного производства.

При достаточно компактных размерах "Ведьмак" способен нести заряд, мощности которого достаточно для эффективного поражения бронетехники и защищенных огневых позиций.

При этом БпЛА развивает значительную скорость и может резко маневрировать. Беспилотники комплекса работают днем и ночью, обнаруживая и распознавая типичные вражеские цели, отметили в Минобороны.

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