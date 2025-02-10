Последнее обновление: 10.02.2025 16:11

Украина объединяет пехоту и БПЛА в единую армейскую систему

Министр обороны Рустем Умеров объявил о новом формате подразделений ВСУ - объединении пехоты и БПЛА.

"Мы объединяем пехоту и БПЛА в единую ударную систему", - написал он, представляя новый проект "Линия дронов".

Он подразумевает создание единой простреливаемой зоны (killzone) в 10-15 км на линии фронта, через которую противник не может двигаться без потерь. Пехота будет постоянно находиться под воздушным прикрытием, силы врага планируется уничтожать еще до подхода к позициям.

"Это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи", - добавил министр.

По его словам, на первом этапе новая система будет внедряться в пяти элитных полках и бригадах ВСУ.

"Это кардинально изменит тактику боя, давая нашим воинам решающее преимущество", - пообещал Умеров.

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