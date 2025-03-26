Россия ведет переговоры с США о возобновлении Северных потоков

Россия ведет переговоры с США о возобновлении газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Речь идет о Северных потоках. Наверняка будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже некий сюрреализм", – заявил Лавров.

При этом он признал, что против этого выступают председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр экономики Германии Роберт Хабек.

Газопровод Северный поток является крупнейшим потенциальным маршрутом поставки российского газа в Европу. Трубопровод Северный поток-1 транспортировал газ с 2011 по 2022 год.

Проект Северный поток-2 стоимостью $11 млрд был завершен в 2021 году, но так и не был запущен, потому что Германия остановила этот план накануне войны России в Украине.