Последнее обновление: 25.03.2025 18:21

Кремль не будет раскрывать содержание переговоров РФ-США в Эр-Рияде

Содержание российско-американских переговоров, которые прошли накануне в Эр-Рияде, не будет доноситься до широкой общественности. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируются ли какие-либо заявления по итогам переговоров.

"Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать", - сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, сейчас сделанные доклады в столицах анализируются.

"Уже потом можно будет говорить о каких -то пониманиях", - добавил он.



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