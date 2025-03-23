Последнее обновление: 23.03.2025 14:00

Суд в Турции арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу и 19 его сторонников арестовали по делу о "коррупции и пособничестве террористической группе". Об этом сообщает NTV Habber.

Отмечается, что судебное заседание прошло 23 марта. По данным журналистов, Имамоглу давал показания, его допрашивали около двух часов.

По данным CNN, кроме Имамоглу, прокуратура обвинила еще 99 человек. Среди них советник мэра Мурат Онгун. Также Имамоглу обвиняют в якобы помощи Рабочей партии Курдистана, которую в Турции признали террористической группировкой.

Тем временем в стране не утихают протесты. Министерство внутренних дел Турции заявило, что только за пятницу, 21 марта, в девяти городах, в частности в Анкаре и Стамбуле, были задержаны 343 участника демонстраций.



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