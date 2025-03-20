Президент Сербии озвучил условие своей отставки

Президент Сербии Александар Вучич уйдет с должности, если будут представлены доказательства использования звуковой пушки во время масштабных антиправительственных протестов в Белграде 15 марта. Об этом он заявил журналистам в Белграде, комментируя разгон протестов 15 марта.

По его словам, "были закуплены разные вещи, но ничего не было использовано".

Вучич утверждает, что силовики заранее подготовили к использованию только мегафон, но в нем не было необходимости.

"Все ясно, как день, и все понятно всем. Я очень точно сказал, что Vortex (название звуковой пушки – прим.), который является гораздо более серьезным инструментом, никогда не был в Сербии. Повторяю, одно доказательство того, что звуковая пушка была использована против протестующих – я больше не президент", – заявил Вучич, которого цитирует РТС.

Как известно, 15 марта огромные толпы людей собрались в центре Белграда на митинг, который считался кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов, ставших самым большим вызовом 13-летнему правлению президента Александара Вучича.

Студенты, участвовавшие в антиправительственных протестах, обвинили власти в использовании звуковой пушки во время акции молчания в память о 15 погибших в городе Новый Сад.