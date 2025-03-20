Канада и ЕС договорились о слиянии военно-промышленных комплексов

Канада хочет присоединиться к инициативе Евросоюза по наращиванию обороноспособности ЕС. Об этом пишет NYT со ссылкой на собственные информированные источники.

«Канада ведет переговоры с Евросоюзом о присоединении к новому проекту ЕС по расширению военной промышленности. Это должно позволить Канаде присоединиться к созданию европейских боевых самолетов и другой военной техники на своих производственных мощностях», - говорится в статье.

По словам собеседников издания, «ведутся детальные обсуждения по включению Канады в новую оборонную инициативу ЕС».

«Цель состоит в том, чтобы увеличить оборонную промышленность ЕС и предложить альтернативу Соединенным Штатам, которые в настоящее время доминируют в этой области», - утверждает NYT.

Если переговоры пройдут успешно, Канада присоединится к европейскому военно-промышленному блоку, предложив свои предприятия для сборки европейских систем, таких как шведский самолет Saab Gripen, прямой конкурент американским F-35.

«Согласно обсуждениям, Канада также получит преференциальный доступ к рынку военной техники ЕС, что послужит альтернативой закупкам у США», - добавляет издание.

В то же время NYT обращает внимание на то, что европейской инициативе и канадскому партнерству потребуются годы, чтобы принести практические результаты.

«Увеличение производства требует времени и контрактов на конкретное военное оборудование, чтобы позволить оборонным компаниям инвестировать в производство очень дорогих товаров, таких как самолеты», - говорится в статье.