Последнее обновление: 19.03.2025 10:09

Ряд стран Европы призвал Брюссель ускорить процесс принятия Украины в Евросоюз

Европейский союз должен незамедлительно разработать четкую дорожную карту принятия Украины в состав ЕС. Об этом говорится в обращении к Брюсселю ряда европейских государств.

"Мы, подтверждая полную и недвусмысленную приверженность Украины перспективе членства в ЕС, призываем ускорить процесс ее принятия", - цитирует обращение Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии издание Politico.

В документе подчеркивается, что "настало время для принятия амбициозных и эффективных решений в этом направлении".

Авторы обращения отметили, что "Украина продемонстрировала значительный прогресс в проведении реформ - теперь для нас настало время мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине добиться этого".

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