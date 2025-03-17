Рост промпроизводства в Беларуси за январь-февраль 2025 года замедлился до 2%

В январе-феврале 2025 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 33,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102% к январю-февралю 2024 г.

Как сообщает Белстат, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности подрос на 0,9%, в обрабатывающей промышленности – на 2,6%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,1%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом произошел спад производства на 0,7%.