Последнее обновление: 16.01.2025 16:53

Промпроизводство в Беларуси за 2024 год увеличилось на 5,4%

В 2024 году объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 202,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,4% к 2023 году.

Как сообщает Белстат, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3,6%, в обрабатывающей промышленности – на 5,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,5%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,2%.

Индекс промышленного производства за декабрь 2024 г. к декабрю 2023 г. составил 104,3%, к ноябрю 2024 г. – 104,8%.

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