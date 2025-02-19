Последнее обновление: 19.02.2025 18:00

В Минске производство промпродукции в январе увеличилось на 17,5%

В январе 2025 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 2 748,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 117,5% к уровню января 2024 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 98,2%, в обрабатывающей промышленности - на 12,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 36,7%.

При этом в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений спад производства составил 0,5%.

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