Беларусь представит в МАГАТЭ нацдоклад по обращению с отработавшим ядерным топливом

Белорусская делегация во главе с начальником Госатомнадзора Ольгой Луговской примет участие в восьмом совещании договаривающихся сторон по рассмотрению соблюдения Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, которое пройдет в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене с 17 по 28 марта.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в рамках совещания будет рассмотрен национальный доклад Беларуси о выполнении Конвенции за период с 2021 по 2024 годы, в том числе ключевые результаты проделанной работы по развитию законодательной и нормативно-правовой базы, формированию системы управления радиоактивными отходами и ее научно-техническому обеспечению, совершенствованию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и ее компонентов, укреплению кадрового потенциала и другим направлениям.

Кроме того, внимание будет уделено сотрудничеству с МАГАТЭ и другими международными организациями на этапах строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации Белорусской АЭС, а также в рамках планируемого к реализации проекта по сооружению пункта захоронения радиоактивных отходов. Белорусская делегация представит области, в которых был достигнут прогресс в рамках исполнения обязательств по конвенции, проинформирует о лучших практиках, а также стоящих задачах.

В ходе подготовки к совещанию белорусская сторона ответила на вопросы других стран по докладу – всего их поступило 90. Также изучены национальные доклады других государств и сформированы 225 вопросов к ним.

Объединенная конвенция заключена под эгидой МАГАТЭ в 1997 году. К ней присоединились 92 государства. Беларусь является участником этого международного договора с 2003 года и принимает участие во всех его обзорных совещаниях.