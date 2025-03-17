Трамп сообщил о планах поговорить с Путиным 18 марта

Президент США Дональд Трамп 18 марта планирует поговорить с Путиным после положительных переговоров в Москве между представителями обеих стран. Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One.

"Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы", – заявил Трамп, которого цитирует Reuters.

По его словам, США хотят увидеть, смогут ли положить конец войне РФ против Украины.

"Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы", – обнадежил Трамп.

На вопрос, какие уступки рассматриваются на переговорах о прекращении огня, он ответил, что разговоры будут вестись о территориях и электростанциях.

"Я думаю, что обе стороны, Украина и Россия уже много обсудили. Мы уже говорим об этом, о распределении определенных активов", – сказал президент США.

Он отметил, что над этим вопросом было проделано много работы за выходные.