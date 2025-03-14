Литва и Польша обсудили выход из конвенции по противопехотным минам

Выход из конвенции по противопехотным минам стал одним из ключевых вопросов, которые обсуждались ходе визита министра обороны Литвы Довиле Шакалене в Польшу. Об этом сообщила пресс-служба литовского военного ведомства.

"Двустороннее, региональное и европейское сотрудничество являются важнейшими факторами обеспечения безопасности в этот сложный период. Польша - наш давний стратегический партнер, с которым мы подаем пример того, как действовать быстро и сообща. Литва и Польша активно ищут региональное решение по выходу из Оттавской конвенции. Ожидается, что в ближайшие дни в этом направлении будут предприняты важные шаги", - заявила глава Минобороны Литвы после встречи в Варшаве с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом.

Кроме того, "будут предприняты усилия по использованию финансовых инструментов Евросоюза, которые позволят эффективно укрепить безопасность границы ЕС с Россией и Беларусью путем развития линии обороны на суше, в воздухе и на море".

Шакалене заявила, что "Литва и Польша сотрудничают в целях обеспечения единообразного толкования морского права в регионе и укрепления присутствия альянса НАТО в Балтийском море".