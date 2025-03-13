Последнее обновление: 13.03.2025 18:04

Ереван готов начать консультации с Баку о сроках и месте подписания соглашения о мире

Соглашение о мире с Азербайджаном готово к подписанию, Ереван готов начать с Баку консультации вокруг сроков и места подписания документа. Об этом заявили в МИД Армении.

"Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает факт достижение соглашения по проекту соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой" и завершения переговоров вокруг достижения согласия по данному проекту соглашения. Таким образом, соглашение о мире готово к подписанию. Республика Армения готова начать консультации с Азербайджанской Республикой о сроках и месте подписания соглашения ", - говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что завершены переговоры по согласованию текста мирного соглашения между странами.



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