ЦБ РФ предложил тестовый режим для сделок с криптовалютами

Банк России предложил разрешить квалифицированным лицам торговать криптовалютами в рамках трехлетнего экспериментального правового режима (ЭПР).

Проект передан в правительство для дальнейшего обсуждения.

Для граждан это предполагает высокий порог: годовой доход от 50 млн рублей или если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн.

К эксперименту также допустят компании со статусом квалифицированных инвесторов по текущим законам и финансовые организации, соблюдающие дополнительные требования регулятора.

Новая инициатива поможет сделать рынок криптовалют прозрачнее, сформировать стандарты предоставления услуг и расширить возможности для вкладчиков, готовых работать с рисковым активом, говорится в заявлении ЦБ.

Регулятор продолжает настаивать, что криптовалюты остаются крайне волатильным и высокорисковым инструментом, не привязанным к юрисдикциям и не имеющим внутренней стоимости.

Вне экспериментального режима планируется сохранить запрет на использование криптовалют как средства платежа между резидентами. Расчеты за пределами ЭПР будут подлежать административной ответственности.

Квалифицированные инвесторы смогут вкладываться в финансовые инструменты, связанные с криптовалютой, но не предполагающие ее реальную поставку.

Напомним, 11 марта ЦБ аннулировал выпуск структурных облигаций с привязкой к биткоин-ETF от компаний «Финам» и «Румберг Кэпитал».