ЦБ РФ назвал конкретные сроки доступа граждан к цифровому рублю

Крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года должны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями, включая открытие, пополнение счетов и переводы актива. Соответствующие предложения по изменению законодательства ЦБ РФ направил в Минфин.

Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем — до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года.

Кроме того, планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для бизнеса. Компании с годовой выручкой более 30 млн рублей должны внедрить оплату в цифровой нацвалюте с 1 июля 2025 года, более 20 млн рублей — с 1 июля 2026 года, все другие — с 1 июля 2027 года.

Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки.

Ранее в Минфине РФ сообщили о планах создать платформу для расчетов в цифровых рублях.