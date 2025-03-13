Национальное собрание Франции призвало конфисковать замороженные активы РФ

Депутаты нижней палаты французского парламента - Национального собрания - приняли резолюцию об усилении поддержки Украины с требованием конфисковать замороженные российские активы. Об этом пишет газета Le Figaro.

Окончательный текст "настоятельно призывает Европейский союз и его государства-члены безотлагательно приступить к изъятию замороженных российских авуаров <...> с целью финансирования военной поддержки Украины".

"Значение резолюции, в основном, символическое, но депутаты рассчитывают, что она позволит им оказывать давление на курс правительства", - отмечает газета.

Согласно сообщению, по этому вопросу, как и по обороне Европы и поддержке вступления Украины в ЕС, парламентарии продемонстрировали значительные разногласия.

Текст был утвержден 288 голосами "за", 54 депутата проголосовали против. Резолюцию поддержали сторонники президента Эммануэля Макрона, социалисты, экологисты и правые партии "Республиканцы" и "Горизонты". Крайне левая "Непокоренная Франция" и коммунисты голосовали против резолюции. Депутаты от крайне правого "Национального объединения" воздержались.